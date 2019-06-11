Пожар в одесской психбольнице сняли с высоты птичьего полета: опубликовано видео

Происшествия

В больницах Одессы остаются госпитализированными 5 человек после пожара в одесской психической больнице № 1. Это следует из данных Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасателями были спасены 15 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом были госпитализированы, из них 2 человека умерли, передает УНН.

В 04:20 11 июня госпитализировали еще одного человека, его состояние стабильное.

Как писали «ФАКТЫ», поздно вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Пожар произошел в отделении, где лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана, однако, по словам главврача, большинство из них могли самостоятельно передвигаться, а решетки на окнах были только в помещениях, где хранились лекарства.



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