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Пожар в одесской психбольнице сняли с высоты птичьего полета: опубликовано видео
В больницах Одессы остаются госпитализированными 5 человек после пожара в одесской психической больнице № 1. Это следует из данных Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, спасателями были спасены 15 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом были госпитализированы, из них 2 человека умерли, передает УНН.
В 04:20 11 июня госпитализировали еще одного человека, его состояние стабильное.
Как писали «ФАКТЫ», поздно вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Пожар произошел в отделении, где лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана, однако, по словам главврача, большинство из них могли самостоятельно передвигаться, а решетки на окнах были только в помещениях, где хранились лекарства.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.