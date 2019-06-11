Шоу-бизнес

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм отдаляется от своей семьи, предпочитая проводить время со своей девушкой — моделью Ханой Кросс. Так, на днях его родители, братья и сестра были в Великобритании на крестинах родившейся в апреле племянницы Виктории — дочери ее брата, малышки Табаты. 20-летний Бруклин и 22-летняя Хана веселились в это время в Лос-Анджелесе. А потом их видели на пляже в Малибу. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом Дэвид ранее серьезно поговорил со своим первенцем — после ряда публичных скандалов. В ходе которых Бруклин и Хана выясняли отношения. Дэвид призвал его подумать о перспективах своего будущего. И высказал мнение, что будет лучше, если сын будет побольше времени проводить время с семьей, и поменьше — с Кросс. 44-летний Бекхэм также попросил Бруклина больше не приводить свою девушку-скандалистку на семейные мероприятия.

Однако Бруклин, судя по всему, к совету отца не прислушался. И продолжает постить в соцсетях фотографии с Ханой, на которых они демонстрируют, что между ними все хорошо — хотя своими вспышками гнева она уже доводила его до слез.

Семья Бекхэм на крестинах

«ФАКТЫ» писали, что девушка Бруклина Бекхэма набросилась на него с кулаками: пришлось вмешаться телохранителям.

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