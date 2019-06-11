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В Киеве 11–14 июня можно пройти бесплатное экспресс-обследование (адреса)
С 11 по 14 июня киевляне могут посетить пункты, которые открыты в рамках проекта «Врач в вашем доме». С момента его работы бесплатное медицинское обследование прошли 80 682 горожанина. Экспресс-диагностика организована таким образом: пациентам измерят давление, определят индекс массы тела, проверят уровни глюкозы и холестерина, проведут тестирование на неинфекционные заболевания. Можно также получить и консультацию специалистов, которые порекомендуют, как следить за здоровьем, придерживаясь диеты, правильного образа жизни, употребляя полезные продукты, каких докторов посетить и какие дополнительные обследования понадобятся.
На предыдущей неделе в пунктах побывали 1271 человек, из них 875 имели лишний вес, у 500 оказалось повышенным давление, у 159 — повышенный уровень глюкозы, у 536 — холестерина. А мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты) совершили 81 выезд на дом к социально незащищенным киевлянам и немощным людям. В общей сложности в рамках проекта бригады выезжали 5 831 раз.
На текущей неделе пункты открыты (как правило, режим работы с 11:00 до 14:00) по адресам:
Голосеевский район (
11−14 июня — улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
11 июня — улицы Заслонова, 22 (центр занятости), Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»);
12 июня — Харьковское шоссе, 121, аптека «Альта-С»
13 июня — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
14 июня — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
11 июня --проспект Маяковского, 47, улица Шолом-Алейхема, 18;
12 июня — парк Деснянский;
13 июня — проспект Маяковского, 73, улица Шолом-Алейхема, 18;
Днепровский район
11 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»),
12 июня — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»),
13 июня -- улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404);
14 июня — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Двинская, 19 (амбулатория № 2);
Оболонский район
11 июня — улица Рокоссовского, 4 (аптека КП «Фармация» № 55);
12 июня — улица Тимошенко, 16 (первый этаж, центр оказания админуслуг);
13 июня — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
14 июня — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);
Печерский район
11 июня — улица Подвысоцкого, 4а;
12−14 июня — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
11 июня — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6, 7;
12 июня — улицы Волошская, 47, (каб. 332, Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
13 июня — улица Волошская, 47 (каб. 114), проспект Свободы, 22 (ЦПМСП № 2);
14 июня — улицы Мостицкая, 9 (каб. 250), Полковая, 57 (амбулатория семейной медицины № 1);
Святошинский район
12, 14 июня — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
11 июня — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
12 июня — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
13 июня — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);
14 июня — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
11 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация, ЦПМСП № 1);
12 июня — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека № 7, ЦПМСП № 2);
13 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация, ЦПМСП № 3);
14 июня — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90, ЦПМСП № 1).
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
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