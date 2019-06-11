Командовал боевиками в Дебальцево: стало известно о внезапной смерти российского генерала

Украина

Стало известно о скоропостижной кончине российского генерала Сергея Юдина (1959 года рождения), который в 2015 году под позывным «Тамбов» руководил луганскими боевиками. Ранее сообщалось о смерти начальника Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС России генерал-полковника Игоря Коробова, умершего на 63-м году жизни.

О кончине «Тамбова» сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). На своей страничке в социальных сетях он выложил видео — хроники «гражданской» войны в районе Дебальцева — в котором упоминается «Тамбов».

На страничке Главного управления разведки Минобороны Украины в досье «Тамбова» указано, что в 2015 году он командовал 2 АК (Луганск, Украина), а с 2016 года был начальником организационно-мобилизационного управления Западного ВО (Санкт-Петербург) ВС РФ.

«Боевой опыт: участник „чеченских“ кампаний 1995 и 2000 годов. За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины и выполнение преступных приказов Кремля указом президента РФ от 11 июня 2016 года генерал-майору Юдину Сергею Сергеевичу присвоено воинское звание генерал-лейтенант», — говорится в досье «Тамбова».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в январе 2015 года ВС РФ обстреляли Мариуполь из «Градов», президент России Владимир Путин присвоил руководителям «операции» генеральские звания.



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