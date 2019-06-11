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Нарушил закон: в Украину не пустили гитариста российской рок-группы
В Украину не пропустили гитариста российской группы «Бахыт-компот», который незаконно посещал оккупированный Донецк. Ранее пограничники не пустили в нашу страну гражданку России — сторонницу сепаратистов, которая была замечена в информационно-подрывной деятельности против Украины.
Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, в 2016 году музыкант приезжал на временно оккупированные территории без получения соответствующего разрешения и вне контрольных пунктов въезда-выезда.
«По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ (аэропорт в Жулянах), гражданину России 1973 года, гитаристу группы „Бахыт-компот“, запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», — говорится в сообщении. Музыканта вернули обратным рейсом в Минск, откуда он прилетел в Киев.
В Госпогранслужбе также сообщают, что с начала года в Украину не пустили 20 российских деятелей культуры и искусств, которые нарушили украинское законодательство.
Пограничники не называют фамилию выдворенного музыканта. Нынешний состав коллектива, согласно данным из «Википедии», на сегодня выглядит так:
- Вадим Степанцов — вокал;
- Ян Комарницкий — гитара;
- Олег Сафонов — бас-гитара;
- Дмитрий Талашов — клавиши;
- Эдуард Дербинян — ударные.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обратным рейсом из Киева в Минск пограничники отправили экс-ведущую «Орла и Решки», известную блогершу Настю Ивлееву, которая без разрешения украинских властей посещала оккупированный Крым.
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