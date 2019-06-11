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Дети собирают автоматы: в сети показали фото очередного безумия в Донецке
В сеть попали фото детей, играющихся с автоматом в оккупированном Донецке. Фото опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.
«Действительно, чем ещё заняться младшим школьникам на каникулах, как не сборкой-разборкой автомата», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что террористы «ДНР» и «ЛНР» вовлекают детей на оккупированных территориях в преступную деятельность против Украины. Так, более 5 тысяч детей в оккупированных районах Донбасса прошли обучение в так называемых «патриотических лагерях», где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.
Схожая ситуация имеет место и в оккупированном Крыму. Там детей активно привлекают в милитаризированные организации. А одна крымчанка подарила дочери на день рождения жетоны на шею, в которых указана группа крови и имя девочки. Недавно в сеть попали фото этой девочки с автоматом, который она постоянно носит с собой.
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