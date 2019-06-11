Грозит ли Украине дефолт: мнение финансистов

Деньги

Недавняя паника на финансовых ранках Украины в связи с заявлением известного бизнесмена Игоря Коломойского о том, что наша страна должна объявить дефолт, постепенно улеглась. Хотя эта ситуация негативно отразилась на курсе национальной валюты и вызвала нездоровый ажиотаж среди инвесторов. Тем не менее реальных финансово-экономических оснований для столь радикального решения, как дефолт, нет. Тем более что последствия для страны могут быть катастрофическими. Об этом в очередной раз завили в Нацбанке.

«Украина в течение пяти лет строила репутацию государства, нацеленного на проведение реформ и нормализацию рыночных отношений, однако дефолт сведет эти усилия на нет. После объявления дефолта страна останется с дефицитным бюджетом и не сможет получить заем или привлечь инвестиции извне. А стране крайне нужны инвестиции — не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушит всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке полностью потеряет свою репутацию. А сколько времени понадобится на то, чтобы все это восстановить, даже не могу представить», — рассказала в интервью «Голосу Америки» заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Такое мнение одного из руководителей НБУ подтверждается действиями правительства. Недавно Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019−2022 годы. Документ предусматривает, что прямой государственный долг Украины по итогам 2019-го будет снижен до 52% ВВП с 52,3% ВВП на конец 2018 года, а к 2022 году уменьшится до 43% ВВП. И это несмотря на то, что на 2019 год приходятся самые большие выплаты по международным долгам Украины.

«Украина спокойно прошла май — первый месяц пиковых выплат по погашению и обслуживанию внутренних и внешних обязательств. В общей сложности в мае было уплачено 2,6 млрд долларов. При этом остальные платежи были проведены в плановом режиме», — сообщила на своей странице в Facebook" министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, это хороший ответ тем, кто ратует за дефолт Украины.

«Недавняя дискуссия о таком способе освобождения от долгового бремени возобновилась в прессе после того, как бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что Украине следовало бы объявить дефолт по примеру Греции или Аргентины. Однако, я полагаю, для дефолта Украины нет экономических оснований. Решение о нем может вызвать рост инфляции и снижение курса гривни, усложнит привлечение новых займов международных финансовых организаций. Все эти факторы приведут к снижению уровня жизни украинцев.

Касательно Украины решение проблемы долговой нагрузки зависит не столько от размера госдолга, сколько от взвешенной стратегии управления им. До конца текущего года наша страна должна выплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам. Почти 70% государственного долга номинировано в иностранной валюте. Важно, чтобы эта доля сокращалась, так как безопасный уровень для развивающихся стран составляет не более 30%. Улучшению валютной структуры госдолга будет способствовать присоединение Украины в мае этого года к международному депозитарию Clearstream, что позволит осуществлять расчеты по всем государственным облигациям в гривне.

Для страны очень важно безупречно провести долговые выплаты в текущем «пиковом» по долговой нагрузке году. Это станет позитивным сигналом для инвестиций в украинские государственные бумаги. Кстати, все страны живут в долг. По данным Fitch Ratings, в 2018 году мировой долг достиг 66 трлн долларов и почти вдвое превысил показатели 2007 года. Лидером по объему долга является Америка: объем госдолга США превзошел отметку 22 трлн долларов (сумма долга увеличивается примерно на 1 трлн долларов ежегодно). В тройке лидеров Япония (12 трлн долларов) и Китай (6 трлн долларов)", — подытожила Маркарова.

Впрочем, сейчас все же есть внутренние угрозы для стабильности отечественной финансовой системы и имиджа Украины как надежного партнера. В частности, это судебный скандал с возможной денационализацией одного из крупнейших государственных финансовых учреждений — «ПриватБанка».

«Отмена национализации „ПриватБанка“ в судебном порядке окажет очень плохое влияние на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Тем более что это судебное решение о и ряд других были приняты вопреки существующим законам», — сообщила Екатерина Рожкова.

По ее словам, это вызывает обеспокоенность не только у Нацбанка, но и у миссии МВФ.

«Для миссии этот вопрос не просто «ПриватБанка» как такового, а вопрос нашей политики в финансовом секторе и независимости центрального банка. Первый транш в рамках программы 2015 года Украина получила как раз за то, что Верховная Рада усилила независимость центрального банка. Поэтому возникает очень много вопросов к этим решениям судов, которые, по сути, подрывают и нивелируют всё, что было сделано в рамках сотрудничества с МВФ.

Отмена национализации «ПриватБанка» даст быстрый негативный эффект. Это красная линия для Международного валютного фонда, потому что перечеркивает все обязательства, которые мы брали на себя как страна. И перечеркивает очень много того, что уже сделано. Поэтому это один из ключевых вопросов. И я не исключаю, что из-за отмены национализации «ПриватБанка» МВФ может снова и снова откладывать решение о продолжении сотрудничества с Украиной", — подытожила первый заместитель председателя НБУ.

Стоит напомнить, что недавно Украину посетила миссия МВФ, чтобы решить вопрос о возможности предоставления очередного транша на сумму 1,4 млрд грн. Однако, изучив ситуацию в стране, финансисты отложили принятие решения до завершения парламентских выборов и формирования нового правительства. А от позиции МВФ зависят и европейские кредиты. Ведь одновременно с миссией МВФ в Украине работают представители Европейского союза, которые должны определиться с решением о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. Кстати, одно из главных условий для получения денег от Евросоюза — продолжение сотрудничества с МВФ. Так что фактически оба кредита будут напрямую зависеть от того, что решат представители фонда.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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