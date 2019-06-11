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Россия засекретила информацию о компаниях в оккупированном Крыму: что об этом известно
Власти Российской Федерации приняли постановление согласно которому сведения о компаниях в едином государственном реестре юридических лиц (ЄДРЮО), работающих в оккупированном Крыму, будут засекречены.
Это следует из постановления правительства № 729, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства.
В частности, в документе говорится о том, что доступ к информации в ЄДРЮО о совладельцах, руководителях, лицензии юрлица может быть закрыт: если в отношении компаний действуют иностранные санкции, если компании уполномоченных банков работают для гособоронзаказа, если компании расположены, работают или зарегистрированы на территории оккупированного Крыма и Севастополя.
«Доступ к данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (документов, содержащих информацию), указанном в подпункте „н“ пункта 1 статьи 5 федерального закона „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“, может быть ограничен в случае, если такие сведения содержат информацию о филиалах и (или) представительства юрлица, расположенных на территории Крыма и (или) на территории Севастополя», — говорится в постановлении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Россия готовится к перемещению ядерных боеприпасов в аннексированный Крым.
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