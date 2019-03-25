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Россия готовится к размещению в Крыму крылатых ракет с ядерными боеголовками, — разведка
Россия, недавно разместившая в Краснодарском крае в 430 км от границы с Украиной новые оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля «Искандер», готовится к перемещению ядерных боеприпасов в аннексированный Крым. Как передает УНН, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, в ГУР в этом году уже фиксировали проведения учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма. Вадим Скибицкий отметил, что Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, у которой на вооружении будут «Искандер» и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявлял, что, по его мнению, с большой вероятностью российское ядерное оружие уже находится в Крыму.
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