Россия готовится к размещению в Крыму крылатых ракет с ядерными боеголовками, — разведка

Украина

Россия, недавно разместившая в Краснодарском крае в 430 км от границы с Украиной новые оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля «Искандер», готовится к перемещению ядерных боеприпасов в аннексированный Крым. Как передает УНН, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, в ГУР в этом году уже фиксировали проведения учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма. Вадим Скибицкий отметил, что Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, у которой на вооружении будут «Искандер» и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявлял, что, по его мнению, с большой вероятностью российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter