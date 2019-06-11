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Стало известно, сколько россиян одобряют оккупацию Донбасса: обнародованы свежие данные
27 процентов россиян хотят, чтобы оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей «стали частью РФ» и лишь 14 процентов — чтобы эти регионы оставались в Украине на довоенных условиях. Ранее сообщалось, что 45 процентов россиян гордятся аннексией украинского Крыма.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного «Левада-Центром», во время которого социологи интересовались мнением россиян о будущем части украинского Донбасса. При этом почти треть респондентов — 29 процентов — считают, что этот регион должен стать «независимым государством».
Любопытна и динамика изменения мнения россиян, показанная на этом графике.
Выясняли у россиян, как они относятся к тому, что незаконное присоединение Крыма к России повлечет затраты, которые лягут бременем и на граждан России. В 2019 году, как и в 2014 году, в полной мере за это лично готовы платить 7 процентов участников опроса. А вот количество тех, кто готов к этому в «значительной мере», уменьшилось с 19 до 9 процентов.
Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно последним опросам «Левада-Центр», количество сторонников Сталина в России сейчас на рекордном уровне за все годы исследований. Положительно относятся к Сталину 70% опрошенных, а среди всех возможных позитивных чувств («восхищение», «уважение», «симпатия») доминирует уважение.
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