Гайтана поделилась секретом, как быстро привести себя в форму (фото)

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Популярная украинская певица Гайтана, мама маленькой дочки Николь, после родов довольно быстро пришла в форму и может похвастаться стройной спортивной фигурой. Артистка призналась, что много времени проводит в бассейне, и раскрыла эффективные упражнения.

«Такая тренировка дает возможность не нанести вред суставам и в то же время прокачать все необходимые мышцы. К тому же, ты не так устаешь, как в зале. Вода смягчает все», — рассказала Гайтана программе «Ранок з Україною».

Бассейн Гайтана вместе с мужем приобрели специально для домашних тренировок. Певица обязательно занимается минимум два раза в неделю. А сейчас, в такую жару, с удовольствием проводит время в воде с дочкой. Не пропускает и групповые занятия в зале.

«Тренировка по аквааэробике продолжается пятьдесят минут. Всего за одно занятие в воде человек теряет вдвое больше калорий, чем в зале. А еще занятия аквафитнесом подтягивают кожу и тонизируют её. Однако для людей с проблемами с сердцем, сосудами и дыханием перед тренировкой важно обязательно проконсультироваться с врачом», — сказала Гайтана каналу «Украина».

«Упражнение первое. Подкачать ягодицы помогут махи по диагонали — так мы подкачиваем еще и внутреннюю часть бедра», — говорит Гайтана.

«Следующее упражнение более сложное — немного приседаем и делаем то же самое коленями по бокам».

Для упругости рук и плечевой зоны, Гайтана советует просто много плавать, активно разгребая вперед-назад, немного опираясь воде. Это упражнение за короткий промежуток времени подтягивает мышцы рук и груди.

«Очень эффективен водный бокс. А вот чтобы сразу нагрузить все тело, надо набрать воздуха и быть как поплавок — пытаться плыть, не касаясь земли. Это сложно, но эффективно. Во время упражнения вы почувствуете напряжение в каждой клетке тела — так и должно быть», — раскрыла секреты своей стройности Гайтана.

Она также призналась, что раньше панически боялась воды. Ведь в детстве она едва не утонула, а потом долго не могла преодолеть чувство страха и научиться плавать.

«Тренер сказал: „Кто умеет плавать — вправо, кто не умеет — влево“. Я, посмотрела, что влево пойду только я и еще несколько человек. Засмущалась, потому что мне было всего 7 лет, и присоединилась к тем, кто вправо… Я же не знала, что в бассейне ступеньки резко обрываются. Спустилась на пару ступенек — и провалилась под воду. Помню только, как тренер меня вытащил за мои африканские косы», — поделилась воспоминаниями Гайтана.

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