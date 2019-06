Спортивная семья: Потап и Настя Каменских показали романтичное утро (фото)

Шоу-бизнес

Молодожены Потап и Настя Каменских после медового месяца вернулись к привычному образу жизни — работе и активным спортивным тренировкам. Только теперь пара, которая заключила официальный брак 23 мая, не скрывает своих чувств. Потап и Настя поделились с поклонниками в сети новыми совместными фото и рассказали, как проходит их утро.

Звездные супруги не валяются в постели до обеда, как это принято у многих звезд шоу-бизнеса. Они встают очень рано, чтобы заняться спортом, совершают пробежки и работают в зале под руководством тренера. Занятия не только позволяют Потапу и Насте держать себя в отличной физической форме, но дают заряд бодрости на целый день.

«Sports Together! Love to the World! Так прикольно пораньше встать летом, до жары, потрениться и кайфовать от друг друга, Чим Пим Пау! Тому, що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-родинному», — написал Потап под нежным фото.

Настя также поделилась фото с тренировки. «Так круто начинать день со спорта! Спасибо Андрею Хомицкому за заряд, а Потапу за поддержку во всем», -написала певица.

Напомним, Потап и Настя долгое время скрывали свой роман, хотя жили вместе. Пара ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Вместе они похудели более чем на 50 кг.

