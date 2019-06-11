«Не поджог»: в Нацполиции назвали причину пожара в одесской психлечебнице

Происшествия

Правоохранители не считают, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стал поджог. По их мнению, произошло случайное занесение источника огня. Об этом в эфире Громадського ТВ сказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

«Начатые уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве … Относительно поджога, то ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге», — заявила она.

По словам заместителя директора департамента ГСЧС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека. То есть кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.

«Причина пожара по предварительным данным — это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами «, — сказал Руслан Буханец.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области рассматривает версию умышленного поджога Одесской психбольницы.

Как писали «ФАКТЫ», вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия три человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших — медсестра больницы. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

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