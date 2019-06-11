«Страшная трагедия»: Зеленский поручил создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице в Одессе 10 июня, в котором, по последним данным, погибло 6 человек. Об этом глава государства сообщил в своем сервисе микроблогов Twitter.

Также Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 июня 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого, по предварительным данным, погибло 4 человека, 6 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно о смерти еще двоих пострадавших. Пожар произошел в отделении, где лечились ветераны Второй мировой и Афганистана, однако, по словам главврача, большинство из них могли самостоятельно передвигаться, а решетки на окнах были только в помещениях, где хранились лекарства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter