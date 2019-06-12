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Герцогиня-«модница»: Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue
После недавнего появления на публике во время празднования Дня рождения королевы Елизаветы II, 37-летняя Меган Маркл, похоже, уже готова к полному выходу из декретного отпуска после рождения сына. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Yahoo news.
В частности, агентство сообщает, что в ближайшее время Меган займется подготовкой сентябрьского номера британского Vogue вместе с его главным редактором, 47-летним Эдвардом Эннинфулом.
По информации инсайдеров, супруга принца Гарри согласилась стать приглашенным редактором первого осеннего номера модного глянца. Поговаривают, что Меган не ограничится номинальной ролью приглашенной звезды.
«Меган выразит на страницах журнала собственное мнение и привлечет влиятельных женщин, которые напишут эссе», — сообщил источник.
В этом специальном номере Vogue также появятся новые снимки герцогини, сделанные во Фрогмор-коттедже, куда она переехала с мужем незадолго до рождения сына Арчи.
Как известно, до романа с принцем Гарри Меган вела блог, где много писала о себе, здоровом образе жизни и обменивалась мнениями с читательницами. В декабре прошлого года герцогиня Сассекская сделала сюрприз всему британскому модному сообществу, неожиданно появившись на церемонии Fashion Awards — 2018 в Лондоне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сакссекская Меган Маркл была названа одной из самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue.
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