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Кейт Миддлтон одела сына в наряд 33-летней давности, а сама появилась в шляпке со свадьбы Меган Маркл и Гарри (фото)
Фанаты королевской семьи продолжают обсуждать официальное празднование дня рождения королевы Елизаветы, которое состоялось в Лондоне 8 июня. В частности, было подмечено, что на параде Trooping the Colour Кейт Миддлтон, которая известна своей бережливостью и часто выходит на публику в старых нарядах, на этот раз повторно использовала шляпку от Philip Treacy, в которой появлялась на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в мае прошлого года. Она идеально подходила к светло-желтому платью от Alexander McQueen.
Между тем это был не единственный знак уважения Кейт к деверю — несмотря на то, что отношения между Уильямом и Гарри остаются, как утверждает пресса, достаточно напряженными. Как пишет издание Metro, белая с голубой вышивкой рубашка, в которой на балконе Букингемского дворца появился на своем первом публичном мероприятии годовалый принц Луи, была точной копией наряда, в котором после парада Trooping the Colour в 1986 году дебютировал на том же балконе полуторагодовалый принц Гарри, сидевший на руках у своей тетушки, принцессы Анны.
Фанаты принялись спорить — является ли рубашка Луи новой, но сшитой по точному подобию рубашки Гарри, или же этот предмет одежды пролежал в каком-нибудь шкафу во дворце все эти годы. «Честно говоря, если бы моя племянница надела что-то мое в такой важный день, я была бы счастлива. Это так мило», «Мне нравится, что члены королевской семьи хранят их детскую одежду» — писали пользовательницы сети.
И это не первый случай, когда герцогиня Кембриджская одевает детей в старую (или же точную копию старой) одежду. Так, в 2015 году принц Джордж был в голубом комбинезончике, напоминающем тот же, в котором его собственный отец принц Уильям позировал на балконе в 1984 году.
Младшие дети Кейт и принца Уильяма также донашивают одежду старших. Так, и принцессу Шарлотту, и принца Луи уже видели в кардиганах Джорджа.
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