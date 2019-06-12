Происшествия

Во Львове родная мать пыталась продать в чешский бордель свою несовершеннолетнюю дочь

Во Львове полицейские разоблачили женщину в попытке продать свою дочь в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По информации правоохранителей, 38-летняя львовянка была задержана во вторник, 11 июня, во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.

«После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику», — уточнили в полиции.

Правоохранители отметили, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей (ст. 184 КоАП), совершение насилия в семье (ст.173−2 КУоАП), занятие проституцией и т. д. (ст. 181−1 КУоАП).

Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Российской Федерации мать разрешила за деньги изнасиловать 13-летнюю дочь педофилу из Франции.

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