Происшествия

Во Львове на свадьбе отравились 20 человек

Пациентами Львовской областной инфекционной клинической больницы стали 18 человек (среди них десятилетний ребенок), которые накануне были гостями на свадьбе, сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета. У всех пострадавших симптомы пищевого отравления: высокая температура, диарея, рвота.

Торжество проходило во львовском ресторане «Червона рута». В общей сложности на свадьбе присутствовало около 100 человек. По состоянию на утро понедельника, 10 июня, за медицинской помощью обратились 20 человек, 18 из которых были госпитализированы. Состояние пациентов — средней тяжести, им оказывается необходимая помощь. Специалисты устанавливают источник инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Буковине в лагере отдыха отравились 30 детей.

А в Николаеве пациентами областной инфекционной больницы стали шестеро человек, побывавших в кафе De Mar в Корабельном районе областного центра. У всех обратившихся в больницу диагностировали сальмонеллез.

«ФАКТЫ» также сообщали о массовом отравлении в школе под Житомиром, где в реанимации оказались восемь учеников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter