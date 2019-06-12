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Массовое отравление на Волыни: после «празднования» в кафе госпитализированы 13 человек
В Волынской области после празднования в заведении общественного питания 13 лицам, среди которых 2 детей, диагностировали острый гастроэнтероколит средней тяжести. Об этом говорится в сообщении Волынского лабораторного центра МЗ Украины.
Уточняется, что вспышка острой кишечной инфекции возникла в городе Ковеле.
На 11 июня с симптомами пищевого отравления к медикам уже обратилось 13 человек, из них 2 детей. Им установлен диагноз «Острый гастроэнтероколит». Состояние больных — средней тяжести.
Как отмечается в сообщении, для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболевания заведением общественного здоровья Ковельским районным лабораторным отделением Государственного учреждения «Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины» безотлагательно начат комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование.
«Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследован персонал и контактные лица», — добавили в лабораторном центре. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Репужинцы Заставновского района на Буковине 30 детей отравились в детском лагере, у них началась тошнота и рвота. У больных детей наблюдалась тошнота и рвота. Комиссия в составе сотрудников Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте, пытаясь установить, что могло вызвать заболевание детей.
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