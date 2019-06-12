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Селфи не удалось: предполагаемый жених Лободы сломал челюсть поклоннику
Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику. Об этом пишет Bild.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Линдеманн находился в баре со знакомым и подругой. Там к нему подошел 54-летний житель Гамбурга с просьбой сделать селфи, однако музыкант отказался.
Предполагаемый фанат не успокоился и уже в баре, как сообщает издание, начал оскорблять подругу музыканта Лану.
Линдеманн отвел мужчину в сторону и хотел заставить его извиниться перед женщиной, но в результате завязалась потасовка. Лидер Rammstein ударил обидчика подруги локтем в лицо, 54-летний поклонник сразу же упал. Сотрудники отеля вызвали полицейских. Как отмечает газета, житель Гамбурга получил перелом челюсти.
Представитель правоохранительных органов Мюнхена отметил, что было принято заявление о нанесении телесных повреждений.
Сам лидер Rammstein пока никак не прокомментировал ситуацию.
Ранее Тилль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой. Музыкант отметил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярная украинская певица Светлана Лобода снова заставила говорить о ее личной жизни. Звезда подогрела слухи о романе с немецким рокером Тиллем Линдеманном, которого называют предполагаемым отцом младшей дочери певицы. В первый день рождения Тильды звездная мама показала оригинальный подарок для малышки — опубликовала неоднозначное видео, в котором она держит во рту пустышку с логотипом Rammstein. Видеоряд сопровождается музыкой группы.
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