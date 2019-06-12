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Отец "сгорел" за месяц: Притула откровенно рассказал о трагедии в семье
После того, как телеведущая Янина Соколова поделилась своей историей борьбы с раком, о страшном семейном опыте рассказали и другие известные украинцы. Так, шоумен и волонтер Сергей Притула признался, что его отец умер от онкозаболевания.
«Мой отец умер от рака. Он „сгорел“ очень быстро. За месяц, — рассказал Притула в Facebook. — Боли в спине списывались на постоянное пребывание за рулем, а кашель на нечто временное. А потом пришли те ужасные анализы. Последняя стадия плюс саркома на позвоночник. Мы делали все возможное и невозможное, но чудес не бывает. Если бы онко было диагностировано раньше … если бы в поколении моих родителей было принято регулярное обследование, как норма жизни, а не тогда, когда „припечет“. Если бы, если бы, если бы».
Притула и сам намерен поддержать, и других призывает поучаствовать в помощи кинопроекту Соколовой «Я. Нина». Это будет фильм об истории любви и о истории болезни. Основная идея кино — донести до людей, как важно вовремя пройти обследование ради профилактики онкозаболеваний.
«Я почитал синопсис. Фактически о себе расскажет. Когда этот фильм выйдет в прокат в кинотеатрах, будет показан на ТВ, появится на торрентах, убежден: у многих появится желание пройти обследование, на которое вечно не хватает времени, до которого вечно не доходят руки. Этим фильмом Янина будет спасать жизни», — уверен Притула.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Соколова пообещала, что готовит не просто кино, а большой мультимедийный проект. Это будут книга, песня и фильм, объединенные общей идеей. В фильме Янина сыграет саму себя.
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