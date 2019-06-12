Биткоин-банкомат в лондонском метро начал «плеваться» деньгами (видео)

Мир

На одной из центральных станций метро в Лондоне пассажиры имели возможность наблюдать необычное зрелище. Как пишет издание Business Insider, биткоин-банкомат устроил настоящий «фонтан», выбрасывая 20-фунтовые купюры. На попавшем в сеть видео, как охранник пытается не допустить к банкомату посторонних. Видно также мужчину, который спокойно собирает вылетающие деньги в раскрытую на полу сумку, подгребая к ней купюры ногами. Позже стало известно, что банкомат начал «плеваться» деньгами, так как клиент заказал слишком большую сумму.

Представитель польской компании Bitcoin Technologis, которой принадлежит банкомат, утверждает, что машина не выходила из строя — просто «перенапряглась», пытаясь отсчитать заказ мелкими купюрами.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», под Харьковом грабители взорвали банкомат: фото и видео с места ЧП.

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