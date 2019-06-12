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Свитолина засветила кольцо на безымянном пальце (фото)
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, поднявшаяся в обновленном рейтинге с девятой на седьмую строчку в списке лучших теннисисток мира, продолжает интриговать своих поклонников по поводу личной жизни.
Не успели в спортивном мире обсудить загадочное исчезновение совместной с французским теннисистом Гаэлем Монфисом страницы g.e.m.s.life из Instagram (g.e.m.s. — первые буквы инициалов спортсменов — Gael, Elina, Monfils, Svitolina), а также практически все совместные фотографии с бойфрендом, как наша соотечественница дала новый повод для обсуждений.
В частности, в рекламе одной из известных сети отелей по всему миру Элина появилась в кадре с кольцом на безымянном пальце правой руки. Что это означает, сама теннисистка пока не комментирует, в том числе и не отвечает на своей личной странице в Instagram на вопросы болельщиков, которые недоумевают, куда подевался Монфис.
Напомним, что Свитолина на завершившемся «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 3:6.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина оплатила сложную операцию юной украинской теннисистке.
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