Свитолина засветила кольцо на безымянном пальце (фото)

Спорт

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, поднявшаяся в обновленном рейтинге с девятой на седьмую строчку в списке лучших теннисисток мира, продолжает интриговать своих поклонников по поводу личной жизни.

Не успели в спортивном мире обсудить загадочное исчезновение совместной с французским теннисистом Гаэлем Монфисом страницы g.e.m.s.life из Instagram (g.e.m.s. — первые буквы инициалов спортсменов — Gael, Elina, Monfils, Svitolina), а также практически все совместные фотографии с бойфрендом, как наша соотечественница дала новый повод для обсуждений.

Пара или не пара Элина с Гаэлем — вопрос остается открытым

В частности, в рекламе одной из известных сети отелей по всему миру Элина появилась в кадре с кольцом на безымянном пальце правой руки. Что это означает, сама теннисистка пока не комментирует, в том числе и не отвечает на своей личной странице в Instagram на вопросы болельщиков, которые недоумевают, куда подевался Монфис.

Напомним, что Свитолина на завершившемся «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 3:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина оплатила сложную операцию юной украинской теннисистке.

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