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Теперь там не стреляют: выяснились детали "обнаружения" российского оружия возле Водяного
Стали известны детали занятия ВСУ вражеских позиций под Мариуполем, на которых были обнаружены вооружение и амуниция российского производства.
О подробностях операции в социальных рассказал Александр Карпюк (Serg Marco). По его словам, боевики долгое время удерживали позицию, которую назвали «Дерзкая». Она находилась на высоте, откуда хорошо контролировался населенный пункт Водяное. В этом районе шли ожесточенные бои, украинские морпехи постепенно брали «Дерзкую» в кольцо…
«Неделю спустя после того, как на этих позициях были потери почти взвод убитыми и ранеными, сепары ушли и не вернулись. На позиции врага зашли ВСУ. Вот такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка. Но с огромными потерями для врага. Таким и должно быть принуждения к миру. И знаете что там самое интересное? Там сейчас перестали стрелять. Мораль ясна?» — пишет Александр Карпюк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся закончить войну на Донбассе, когда армия «просто прекратит стрелять». «Если вы прекратите стрелять, а другая сторона нет, то вы будете выглядеть слабаками, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать», — считает эксперт.
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