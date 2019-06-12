Видеоблогинг, робототехника и НСК «Олимпийский»: программа лагеря Академии профессий будущего

Общество

Мы продолжаем наш проект «Один день из жизни лагеря». В прошлый раз наш редакционный эксперт, 10-летний мальчик Глеб, побывал в яхтинг-лагере «Летучая рыба», где учился управлять яхтой, ставит паруса и разводить костер для ночевки на острове. Теперь он побывал в летнем лагере Академии профессий будущего, и готов поделиться впечатлениями.

— Здесь интересно и в то же время много свободного времени, никто не перегружает нескончаемыми уроками и тренингами, — рассказывает Глеб. — Например, утром, когда приходишь, тебе предлагают чай или сок с печеньем, а потом есть свободное время. Можно почитать, поиграть в телефоне или поговорить с преподавателем. Еще можно посмотреть их небольшую, но очень интересную выставку: человеческое лицо, напечатанное на 3D-принтере, робот и еще куча всякого разного. Вообще обстановка в академии мне понравилась. Стильный ремонт и много удобных красивых комнат. Вчера в 11 утра нас повели на экскурсию на НСК «Олимпийский». Мы узнали о самом стадионе, побывали в раздевалке украинской сборной по футболу, посмотрели на поле, где играют футболисты. Правда, ходить по нему не разрешили, там трава, за которой очень сильно ухаживают.

После экскурсии пошли в ресторан домашней кухни. Съели там и первое, и котлеты, и салат, и картошку. Очень сытно. Когда вернулись, был урок английского. Играли в забавную игру, находили пары на спортивную тематику. Было интересно, хотя я думал, что будет что-то вроде speaking-club, где все общаются на английском, но нет. Единственное, что нас спросили на английском, — это как зовут и сколько лет.

После английского был потрясающий урок видеоблогинга. Наш преподаватель Сергей — сам блогер, у него свой YouTube канал «Печенька». Он нас учил, как создавать канал, каким должно быть приветствие в трейлере, как ставятся шапка и аватарка, как можно бесплатно раскручивать свой канал в интернете. Оказывается, если твой ролик, будь ты даже ребенком, посмотрит миллион человек, то, даже если они не твои подписчики и не ставили лайков, ты получишь 250 долларов. Огромные деньги! Я решил, что точно буду блогером. Поэтому на следующий день, когда мне дали выбор — лего-робототехника или продолжение курса видеоблогинга, выбрал второе. Было еще интереснее. Ребята, у которых есть свои YouTube каналы, даже смогли снять трейлеры с помощью преподавателя.

Хотя были и такие дети, которым все по барабану. Они сидят себе, уткнувшись в телефоны, и ни на кого не реагируют. Даже когда мы выходили на прогулку, одни бегают и прыгают, другие играют в настольные игры типа UNO, а третьи так и сидят, не отрываясь от своих гаджетов. Их, конечно, пытаются звать, привлекать к общей игре, но не особо помогает. Тут ведь не школа, кричать и двойки ставить тебе не будут. Это, конечно, классно, когда не кричат, даже информация на занятиях усваивается лучше. В общем, мне в лагере понравилось. Вечером шел домой и подумал, что неплохо было бы завтра приехать сюда еще раз.

Напомним: продолжительность смены в лагере — пять дней с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, стоимость — 3500 гривен, сюда входят полноценный обед и полдник. В лагере принимают детей с 6 до 15 лет. Адрес: Киев, метро «Дворец спорта», ул. Шота Руставели, 30Б

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