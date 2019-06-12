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Генерал назвал условие, при котором страны-соседки могут попробовать захватить западные регионы Украины
В случае дестабилизации ситуации в Украине, страны-соседи могут нацелиться на оккупацию некоторых украинских территорий под предлогом спасения проживающих там людей.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж. «Пока в Украине нет широкомасштабных военных действий, реальной угрозы со стороны соседей, особенно членов Евросоюза, нет», — считает генерал.
Отметив, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы и решает, как укреплять свои границы, он добавил, что после распада Советского Союза у Украины были четкие представления о программах соседей, в том числе и тайных, он добавил: «В основном они касались „возврата в лоно“ восстановленного Союза. Это были тайные разработки разного формата: экономического, финансового, военно-корпоративного. Также — и по дезорганизации страны, как это произошло во время двух Майданов, когда позиции руководства страны были ослаблены, и по задействованию оперативных и боевых средств».
В то же время, по словам Николая Маломужа, страны, входящие в ЕС, не могут откровенно вести подобную политику в отношении Украины, как это делает Россия, поскольку имеют «другие нравственные и политические ориентиры».
Однако данные, получаемые оперативным путем по Румынии, Венгрии, Польше и Турции, свидетельствовали, что в политических кругах этих стран рассматривались не только вопросы создания зон влияния в интересующих их регионах. «Также обсуждалась вероятность „возвращения“ этих территорий себе в случае сложной ситуации, угрозы распада Украины», — добавил Николай Маломуж.
Полный текст материала «Не только Россия: могут ли Венгрия и Румыния присоединиться к аннексии украинских земель» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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