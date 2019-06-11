Украина

Не только Россия: могут ли Венгрия и Румыния присоединиться к аннексии украинских земель

Недавно распространенный в интернете сценарий захвата Румынией Черновицкой области Украины оказался, к счастью, фейком. Но не стоит забывать, что и в самой Румынии, и в приграничных районах Украины есть люди, мечтающие о Великой Румынии. Также у наших венгерских соседей не забывают о Великой Венгрии, поляки помнят о «Кресах всходних» (Kresy Wschodnie — восточные земли, некоторое время находившиеся в составе Польши, а сейчас принадлежащие Украине, Беларуси и Литве). Даже в Беларуси недавно опять вспомнили давно почившую в бозе Полесскую республику, претендовавшую не только на юг Беларуси, но и на север Украины. Кстати, несколько лет назад СБУ на корню пресекла попытку объявить «Полесскую народную республику» в Ровенской области. Опять-таки, можно вспомнить судебную тяжбу 10-летней давности между Украиной и Румынией за черноморский шельф. И те же румыны уже больше ста лет понемногу строят дамбу в устье Дуная, из-за чего конфигурация устья меняется. А к нему привязана граница Украины с Румынией. О том, откуда нам ждать очередной угрозы, «ФАКТЫ» спросили политолога Тараса Березовца, возглавляющего направление нацбезопасности в Украинском институте будущего, а также бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа.

«Наибольшая опасность для Украины исходит от Венгрии»

— Даже если не принимать во внимание Россию, у многих наших соседей некоторые политики и их последователи выдвигают территориальные претензии к Украине. Можно ли спрогнозировать, насколько реальна угроза?

— Я не видел, чтобы комплексный анализ делал кто-либо, включая Министерство иностранных дел (хотя, возможно, в МИДе есть внутренние документы), - говорит Тарас Березовец. — Считаю, сейчас надо пересматривать ситуацию после 2014 года. То, что существовало тогда, и что существует теперь — это две разные ситуации.

Около двух месяцев назад появилась информация от одного из депутатов польского Сейма о том, что Виктор Орбан после 2014 года предлагал Польше разделить Украину по зонам влияния. Фактически — оккупировать. Опровержения этой информации не было.

Ранее и я, и другие эксперты заявляли, что наибольшая опасность для Украины исходит именно от Венгрии: учитывая их активные инвестиции в Закарпатскую область и массовую раздачу венгерских паспортов. И хотя на официальном уровне Венгрия отрицает такие планы, но вот теперь есть им как минимум одно подтверждение. Не стоит забывать и о том, как в свое время депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагал странам — соседям Украины (Польше, Венгрии) ее разделить. Правда, тогда он официального ответа не получил.

Очевидно одно: все страны, входящие в НАТО и Евросоюз, не смогут принять участие в аннексиях украинских территорий, хотя некоторые представители их элит и мечтают об этом. Факт членства в НАТО если не сводит к нулю, то существенно минимизирует опасность подобных сценариев. Тем более что речь идет больше об играх политических элит, особенно — националистически настроенных, заигрывании с электоратом. Отмечу, очень сильны такие настроения в Венгрии, где многие хотят восстановления Великой Венгрии, — у них есть претензии не только к нам, но и к другим соседям. Но вероятность реализации такого сценария очень невысока: большинство этих соседей — члены НАТО, Украина — стратегический партнер НАТО. И после того как Грузия получила четкую перспективу членства в НАТО, несмотря на территориальные проблемы с Россией, можно считать, что следом, рано или поздно, в Североатлантический альянс войдет и Украина. А НАТО всегда гасит подобные скандалы между своими членами.

— Еще не успел затихнуть скандал после решения РФ об упрощенной процедуре получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донбасса. Но в то же время многие украинцы имеют польские, румынские, словацкие, венгерские паспорта…

— Это значит, что Украине надо изменить закон о гражданстве, упразднив норму о том, что украинцы не могут иметь двойного или тройного гражданства. Это — нормальная практика в развитых странах, и нам надо к ней адаптироваться. И это, кстати, позволит предоставить украинское гражданство миллионам украинцев диаспоры. В том числе и тем, которые не были рождены в Украине. Закрывать глаза и делать вид, что ничего такого нет, когда миллионы украинцев имеют по 2−3 гражданства, — абсолютно детская позиция. Ничего страшного для страны в этом нет, поскольку страны (естественно, кроме России), предоставляющие украинцам свое гражданство, не несут угрозы территориальной целостности Украины.

Даже на уровне политических электоральных игр у нас нет территориальных споров почти ни с кем из соседей. Если какой-то маргинал написал что-то в газете — это ни о чем не говорит. Серьезно, на уровне элиты, такие игры ведет только Венгрия.

— То есть разговоры, например в Польше о Kresy Wschodnie, в Беларуси о Полесской республике, никакой угрозы Украине не несут?

— Абсолютно. В Польше нет ни одного мейнстримового или хотя бы второстепенного движения, выступающего за пересмотр границ. Это для них абсолютно неактуально. И Полесская республика — это только давно обмусоленные разговоры.

— А история с дележом через суд шельфа с Румынией?

— Это не территориальные претензии. Это нормальная ситуация, когда государства борются за зоны экономического влияния. Таких споров в мире много: каждая страна беспокоится о своем экономическом интересе, доступе к ресурсам. США, например, в свое время подали и проиграли иск к Мексике — тоже за шельф.

— То есть, если Румыния строит дамбу, за счет чего меняется конфигурация реки и немножко сдвигается граница, — это не территориальная, а экономическая борьба?

— Совершенно верно.

«В политических кругах западных стран обсуждалась вероятность „возвращения“ себе украинских территорий»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж также считает, что сейчас опасности западным границам Украины нет. Однако все может измениться:

— Пока в Украине нет широкомасштабных военных действий, реальной угрозы со стороны соседей, особенно членов Евросоюза, нет. Но в случае дестабилизации, противостояния соседи будут реагировать — и нацелятся на оккупацию некоторых территорий под предлогом спасения проживающих там людей, — рассказал «ФАКТАМ» генерал Маломуж.

В первую очередь нужно отметить, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, решает, каким образом укреплять свои границы, развивать экономические и финансовые перспективы. Поэтому подобную политику проводят многие государства: и США, и страны Европы, и, естественно, Россия. К ним же относятся и наши западные страны-соседи.

После распада Советского Союза мы всегда имели четкие представления о программах соседей, тайных в том числе, благодаря данным разведки и контрразведки. В основном они касались «возврата в лоно» восстановленного Союза. Это были тайные разработки разного формата: экономического, финансового, военно-корпоративного. Также — и по дезорганизации страны, как это произошло во время двух Майданов, когда позиции руководства страны были ослаблены, и по задействованию оперативных и боевых средств.

С другой стороны, есть страны, которые не могут вести настолько откровенно подобную политику относительно Украины. Они находятся в Европейском союзе, имеют другие нравственные и политические ориентиры. Но в любом случае как страны-соседи они имеют свою историю, свои приоритеты в приграничных регионах. И данные, которые мы получали оперативным путем по Румынии, по Венгрии, Польше, Турции, свидетельствовали: в политических кругах этих стран рассматривались не только вопросы создания зон влияния — экономического, социального (в том числе — и путем раздачи паспортов) в интересующих их регионах. Также обсуждалась вероятность «возвращения» этих территорий себе в случае сложной ситуации, угрозы распада Украины.

На сегодняшний день на официальном уровне непосредственно таких планов нет. Но в отдельных политических кругах, особенно радикальных, они декларируются, и этому процессу в некоей мере способствуют государственные институции. Не только выдачей паспортов — также поддержкой молодежи, развитием школ, национального бизнеса на нашей территории, предоставлением медицинских услуг… Венгры это делают. Румыны — особенно в Черновицкой области, в Закарпатье, частично в Одесской области. А на Галичине выдают карты поляка… Этот процесс имеет мягкий характер, это не открытая экспансия. Работают и теневые методы интеграции, например контрабанда.

Консолидированное общество не позволит даже большим странам посягать на нашу территориальную целостность. Правильная внутренняя политика — на консолидацию, объединение представителей разных национальностей, повышение уровня жизни людей. Но общество сейчас разбалансировано, и на этом играют иностранные спецслужбы и политические силы других стран, имеющие свои планы по отношению к Украине — особенно тем ее регионам, которые перешли к нам после Второй мировой войны. И, понятно, Российская Федерация. В свое время, кстати, вставал вопрос о Крыме не только со стороны России, но и со стороны Турции.

Я общаюсь на некоторых закрытых форумах, и там мне рассказывают, что в случае серьезного внутреннего конфликта или, например, агрессии со стороны России, жители приграничных территорий, которые уже являются и гражданами наших стран-соседей, могут попасть в зону противостояния. И чтобы этого не произошло, для защиты, украинцы с иностранным гражданством могут инициировать присоединение этих территорий к той или иной стране.

Это не политика пограничных с нами государств, их спецслужб, армий, МИДов. Но такие тенденции в политических кругах, движениях существуют, и в сложных ситуациях будут попытки их реализовать. Мы должны это учитывать, играть на упреждение. Когда Украина будет сильной, консолидированной, когда ее регионы объединят общая идеология, сильная экономика, высокие стандарты жизни, у соседей даже мыслей не возникнет о раздаче паспортов, создании каких-то национальных движений за отсоединение/присоединение и т. п.

В настоящее же время мы имеем ослабленную экономику, ослабленную модель государственной власти, в некоторой мере неэффективную внешнюю политику. И недостаточно эффективную работу — из-за ухода профессионалов из разведок, СБУ, неэффективную реализацию своих интересов на оперативном, а затем и на политическом уровне. Ведь спецслужбы предоставляют информацию, модели действий и сценарии с их последствиями президенту, правительству, МИД, другим министерствам и ведомствам.

Большая проблема в том, что нет мощного интеллектуального потенциала в спецслужбах, который бы добывал и анализировал информацию, разрабатывая модели и предложения для руководства страны. Я четко могу это сказать.

Надеюсь, постепенно к власти придут высококлассные элиты, овладеют ситуацией и будут работать для перспектив Украины как сильного и богатого государства.

Относительно недавнего фейка о сценарии захвата Румынией Черновицкой области — это вопрос разведки и контрразведки. Которые должны в таком случае быстро разобраться и сделать вывод, что нет смысла тратить силы и средства на нагнетание ситуации с той же Румынией. Их можно направить на консолидацию общества и на позитивный диалог с румынским руководством, чтобы не дать им повода доминировать в экономических вопросах или транзитной сфере, как сегодня они пытаются. Тем более не стоит давать повода для территориальных споров (а эта проблема тянется еще со времен СССР).

При нормальной, дружественной кооперации, осуществлении общих проектов, общем использовании ресурсов и рынков сбыта эта проблема снимается. Модель же конфронтации ведет к новым искам в международных судах, контраверсийным сценариям, захватам островов, шельфов. А также социальной политике, направленной на румынизацию приграничных территорий, выезду нашей талантливой молодежи на учебу в Румынию, формирование мощной элиты, которая будет осуществлять свою прорумынскую позицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина поднялась в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Напомним, составители Passport Index оценивает паспорта 193 государств ООН и шести территорий. В обновленном рейтинге паспортов мира Global Passport Power Rank украинский паспорт занял 23-ю позицию.

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