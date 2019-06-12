- 19:02 В нужное время в нужном месте: смешные фотографии с животными, сделанные в удачный момент
- 18:48 На стенах избиркома в Днепре заметили запрещенные советские символы
- 18:46 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 13 — 19 июня
- 18:45 Антарктида в деталях: в сети появился 3D-тур по украинской станции "Академик Вернадский"
- 18:11 Импичмент президенту: Парубий подписал важный документ
- 18:07 Дошло до угроз: подробности религиозного скандала в школе под Черновцами
- 17:51 До Донецка рукой подать: в ВСУ раскрыли детали успешной операции на Донбассе
- 17:48 Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли
- 17:22 В Черкассах разгорелся скандал из-за пьяного дебоша прокурора
- 16:54 Под Полтавой на ходу загорелся автобус с пассажирами: жуткие фото с места происшествия
- 16:49 У Зеленского извинились за "шутку о тарифах"
- 16:47 Полуобнаженная Тина Кароль представила новую песню
В нужное время в нужном месте: смешные фотографии с животными, сделанные в удачный момент
Часто успех зависит от удачного подобранного момента. Британская газета The Sun, чтобы подбодрить и порадовать читателей, опубликовала подборку смешных фотографий с животными, оказавшимися в нужное время в нужном месте.
Так, например, один из снимков издание озаглавило «Мур-р-р-т Рейнольдс». На нем телекадр с изображением популярного голливудского актера Берт Рейнольдс идеально «монтируется» с задней частью кота, лежащего за телевизором.
На другом фото две собаки японской породы Сиба-ину создают впечатление бесконечности, стоя друг за другом. «Наверное, глюк в Матрице» — комментирует издание, вспоминая знаменитый фантастический фильм.
А также летающие коты, курящие собаки, бесцеремонные коровы и другие. Впрочем, лучше один раз увидеть…
Ранее «ФАКТЫ» писали — Найден новый «самый сердитый кот в мире»: забавные фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!