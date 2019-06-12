Мир

В нужное время в нужном месте: смешные фотографии с животными, сделанные в удачный момент

Часто успех зависит от удачного подобранного момента. Британская газета The Sun, чтобы подбодрить и порадовать читателей, опубликовала подборку смешных фотографий с животными, оказавшимися в нужное время в нужном месте.

Так, например, один из снимков издание озаглавило «Мур-р-р-т Рейнольдс». На нем телекадр с изображением популярного голливудского актера Берт Рейнольдс идеально «монтируется» с задней частью кота, лежащего за телевизором.

На другом фото две собаки японской породы Сиба-ину создают впечатление бесконечности, стоя друг за другом. «Наверное, глюк в Матрице» — комментирует издание, вспоминая знаменитый фантастический фильм.

А также летающие коты, курящие собаки, бесцеремонные коровы и другие. Впрочем, лучше один раз увидеть…

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