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Зеленский нашел должность Абромавичусу
Президент Зеленский трудоустроил еще одного представителя своей команды. Бывшему министру экономики Айварасу Абромавичусу нашли должность в «Укроборонпроме».
Указом президента Абромавичус назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома». В документе есть примечание, что назначение состоится при согласии претендента.
В наблюдательный совет оборонного концерна входили трое человек. 12 июня Ярослав Скалько и Игорь Черкасский были выведены из состава набсовета в связи с окончанием полномочий. Таким образом, сохранил свой пост в набсовете лишь его глава — ректор КПИ имени Игоря Сикорского Михаил Згуровский.
Напомним, концерн «Укроборонпром» объединяет производителей военной техники и конструкторские бюро, специализирующиеся на оборонных заказах. Наблюдательный совет концерна занимается разработкой политики предприятия. В марте 2019 года было объявлено о масштабной реформе в «Укроборонпроме».
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