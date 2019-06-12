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На марше в Москве задержали Навального и сотню других россиян, в том числе журналистов (фото, видео)
В Москве акция протеста против арестов по надуманным обвинениям закончилась массовыми задержаниями. По последним данным, были задержаны 94 человека, включая журналистов «Медузы», Reuters, «Коммерсанта», «Дождя» и «МБХ-Медиа».
Как сообщили очевидцы, на акции был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.
Разгоняли акцию жестко. На записи камер попал момент, как одного из задержанных ударили о фонарный столб.
Смотрите, какое адовое задержание. Парня ударили головой об столб, но даже не обратили на это внимание и продолжили волочить в автозак.— Лентач (@oldLentach) 12 июня 2019 г.
Видео: RTVI pic.twitter.com/fxPqyAOVef
Поводом для акции стало дело Ивана Голунова. Его обвинили в распространении наркотиков. Позднее в российском МВД признали, что для задержания Голунова не было оснований, само дело закрыли, а Голунова выпустили из-под ареста. Тем не менее, акцию в Москве и других городах 12 июня было решено не отменять. Как известно, 12 июня также в РФ празднуют День России.
Фото ovdinfo.org
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