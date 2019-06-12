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"Переодели в штатское": на Донбассе оккупанты скрыли гибель пяти боевиков
На Донбассе «командир бригады ЛНР», скрывая боевые потери, распорядился доставить в морг погибших боевиков без документов и в гражданской одежде. Ранее вооруженные формирования РФ на Донбассе сорвали разведение сил в Станице Луганской, обстреляв населенный пункт из стрелкового оружия.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командир одной из мотострелковых бригад 2 АК «ЛНР» распорядился открыть огонь по подразделению Объединенных сил. В ходе боя были ликвидированы пять боевиков разведывательного подразделения противника.
«Установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибшие были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным украинской разведки, на Донбассе в течение трех суток на своих же минных полях погибли четыре оккупанта.
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