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Прогнозам вопреки: 83-летняя британка и ее муж, который на 40 лет моложе, отметили агатовую свадьбу (фото)

83-летняя британская пенсионерка Эдна Мартин и ее муж Саймон отметили 14 лет со дня своего бракосочетания — так называемую «агатовую свадьбу». 44-летний Саймон говорит, что они с супругой по-прежнему счастливы, влюблены, как никогда, и наслаждаются полноценной сексуальной жизнью, несмотря на огромную разницу в возрасте.

Саймон и Эдна, проживающие в графстве Сомерсет, познакомились на концерте в 2003 году. И это была обоюдная любовь с первого взгляда. Причем для Саймона Эдна стала его первой в жизни «девушкой».

Поначалу никто не воспринимал их отношения всерьез. Однако это не помешал влюбленным пожениться.

Еще в 2005 году история Эдны и Саймона попала в английские газеты. Скептики считали, что Эдна, у которой имеется четыре внука и правнук, заставила жениться на ней «наивного мальчика». Другие, напротив, подозревали музыканта Саймона в корыстолюбии, хотя Эдна, в прошлом инженер, вовсе не богата. В один голос все предрекали, что их союз разрушится в ближайшее время. Однако прогнозы не оправдались. В 2015 году любящие супруги повторно обменялись клятвами верности.

Теперь британский телеканал Channel 5 снял сюжет о чете Мартин для своего документального фильма под названием «Любовь с разницей в возрасте: Продлится ли она?».

Супружескую идиллию нарушает лишь состояние здоровья пары. Саймон страдает диабетом, несколько лет назад ему пришлось пересадить почку, у него также присутствуют некоторые нарушения психического развития (в частности — синдром Аспергера, одна из форм легкого аутизма). У Эдны дает себя знать возраст.

«У Саймона проблемы со здоровьем. А я старею. Но вы знаете кого-то, кто становился бы моложе… Но мы поддерживаем и любим друг друга. Жизнь не могла бы быть лучше», — приводит слова миссис Мартин издание Daily Mail.

Дети Эдны от первого брака, 59-летняя Лоррейн и 57-летний Расселл, оказывают матери и отчиму полную моральную поддержку и в шутку называют Саймона «папой».

Эдна в 18 лет

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