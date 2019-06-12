Здоровье

Как в Киеве спасаться от жары: в зеленых зонах установили «водяные арки»

Ну вот и лето пришло. Синоптики прогнозируют жару: столбик термометра достигнет отметки + 35 градусов уже 12 июня. И такая погодка продержится по крайней мере неделю. Поэтому «Киевзеленстрой» решил облегчить горожанам жизнь в мегаполисе: в зеленых зонах установили 17 арок, распыляющих воду.

Эти арки расположены в таких местах: в парке имени Максима Рыльского (Голосеевский район); парках «Победа», «Аврора», у озера Тельбин (Днепровский район); «Отрадный» и имени Островского (Соломенский район); парках «Молодежный», «Деснянсий» (Деснянский район); парке имени Т. Шевченко (Шевченковский район); в Мариинском и Крещатом парках (Печерский район); в скверах на улицах Щекавицкой и П. Сагайдачного (Подольский район); на проспекте Победы, 97, возле администрации Святошинского района, а также на улице Маршала Тимошенко возле Оболонской райадминистрации.

Конструкции, распыляющие воду, выполнены из дерева (использована древесина после санитарной вырубки аварийных стволов), на них установлено по 10 форсунок для мелкодисперсного увлажнения воздуха. Арки подключены к системам полива парков.

В связи с изнуряющей жарой в столице «Киевавтодор» решил поливать дороги в усиленном режиме. Такая интенсивная работа предупреждает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия на улицах, особенно там, где наблюдается интенсивное движение транспорта. Увлажнение дорог также позитивно влияет на экологическую ситуацию в мегаполисе, поскольку уменьшает испарение вредных веществ от разогретого асфальта в атмосферу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве заработала онлайн-карта контроля качества воздуха. Теперь можно зайти на специальную страничку в интернете и узнать результаты исследования воздуха в разных районах столицы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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