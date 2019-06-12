- 16:05 Они и мать родную задержат: в сети обсуждают фото и видео с акции в поддержку журналиста Голунова
- 15:50 Утечка химикатов в реку Рось: на месте аварии загрязнение в сотни раз выше нормы
- 15:46 В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту
- 15:45 Человек собаке друг: певица Слава Каминская с мужем Эдгаром впервые прокомментировали развод
- 15:45 "Вперед, Россия": сеть взбудоражило фото с украинскими волейболистками
- 15:37 Кандидат от «Слуги народа» по мажоритарке Богачев связан с Медведчуком, — Дубинский
- 15:34 НКРЭКУ определила механизм функционирования возобновляемой энергетики в условиях нового рынка
- 15:23 Зеленое с золотом: королева Нидерландов Максима прибыла в Ирландию в удивительном наряде
- 15:18 Убийство ребенка в Переяславе: обвиняемые подали апелляцию
- 15:18 «Шахтер» назвал имя нового главного тренера
- 15:15 Это незаконно: Луценко отреагировал на попытку Зеленского его уволить
- 15:12 Не только Россия: какие страны-соседки могут присоединиться к аннексии украинских земель
Будет масштабный скандал: Полякова обещает назвать имена продюсеров, которые ее домогались
Популярная украинская певица Оля Полякова, заявившая о создании своей женской партии, призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны влиятельных продюсеров. Артистка настроена серьезно бороться с гендерной несправедливостью в Украине, и обещает масштабный скандал. Оля говорит, что имена известных продюсеров, которые она намерена сделать достоянием общественности, могут шокировать.
«Некоторые дядьки-продюсеры хотели меня посадить на коленки, а лучше сразу под стол… Это даже не гендерная дискриминация, а чистой воды домогательства! Я о них еще, кстати, никогда не говорила вслух, но, поверьте, я это сделаю. И назову конкретные имена, которые знают все! И которые это делали со всеми, многие через них прошли», — рассказала Полякова в интервью «Сегодня».
Только Оля опасается, что все им может сойти с рук из-за сложившегося в обществе патриархального уклада.
«Все подумают, мол, а что тут такого? Ну, поприставал к симпатичной барышне, ну и плевать, что он женат и у него есть дети», — добавила Полякова.
Певица намерена серьезно заняться политикой, но в парламент пока баллотироваться не будет. Сцену она оставлять не собирается.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова в образе «служанки народа» взбудоражила сеть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?