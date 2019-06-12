Будет масштабный скандал: Полякова обещает назвать имена продюсеров, которые ее домогались

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, заявившая о создании своей женской партии, призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны влиятельных продюсеров. Артистка настроена серьезно бороться с гендерной несправедливостью в Украине, и обещает масштабный скандал. Оля говорит, что имена известных продюсеров, которые она намерена сделать достоянием общественности, могут шокировать.

«Некоторые дядьки-продюсеры хотели меня посадить на коленки, а лучше сразу под стол… Это даже не гендерная дискриминация, а чистой воды домогательства! Я о них еще, кстати, никогда не говорила вслух, но, поверьте, я это сделаю. И назову конкретные имена, которые знают все! И которые это делали со всеми, многие через них прошли», — рассказала Полякова в интервью «Сегодня».

Только Оля опасается, что все им может сойти с рук из-за сложившегося в обществе патриархального уклада.

«Все подумают, мол, а что тут такого? Ну, поприставал к симпатичной барышне, ну и плевать, что он женат и у него есть дети», — добавила Полякова.

Певица намерена серьезно заняться политикой, но в парламент пока баллотироваться не будет. Сцену она оставлять не собирается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова в образе «служанки народа» взбудоражила сеть.

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