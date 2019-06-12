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Утечка химикатов в реку Рось: на месте аварии загрязнение в сотни раз выше нормы
В месте утечки химикатов во время ДТП на Виннитчине выявлено превышение допустимого содержания гербицидов в 200−600 раз. При этом в пробах воды из колодцев в селе Збаражевка остаточного количества ядохимикатов не выявлено, сообщил на брифинге 12 июня первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан, которого цитирует пресс-служба Винницкой областной администрации.
Он уточнил, что концентрация гербицида «Тарга Супер» месте ДТП микроавтобуса с химикатами превышена от 200 до 600 раз.
В свою очередь отсутствие химикатов в пробах воды из колодцев свидетельствует о том, что вещества не попали в нижние слои водных пластов.
По словам Сорочана, специалисты Института экогигиены и токсикологии имени Л. И. Медведя осуществили лабораторные исследования в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь, где протекает река Рось. Отсутствие каких-либо ядохимикатов там они объяснили тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние.
Что же касается воды в колодцах села Збаражевка, то специалисты проводят регулярный мониторинг ее химического состава. 11 июня в Институт экогигиены и токсикологии была доставлена очередная партия проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время.
Как сообщали «ФАКТЫ», полиция осуществляет уголовное производство по факту загрязнения водоема в селе Збаржевка. Уже было установлено, что химикаты были похищены со складов, принадлежащих фермерским хозяйствам Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...