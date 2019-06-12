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Мир

Они и мать родную задержат: в сети обсуждают фото и видео с акции в поддержку журналиста Голунова

16:05 12 июня 2019 117
Задержания в Москве
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве, где состоялась акция протеста против полицейского произвола и в поддержку журналиста Ивана Голунова, количество задержанных увеличилось до двух сотен. Среди тех, кто угодил в автозаки — пожилые женщины и подростки.

Об этом свидетельствую фото и видео, снятое на улицах Москвы. Так Иван Краснов (фотограф и фоторедактор RTVI) выложил в Twitter фото задержания пожилых женщин. «Да они и мать задержат, посмотрите на их одухотворенные лица», — прокомментировал фотографию один из интернет-пользователей.

«Людей отбирают по одному», — так корреспондент Independent Оливе Кэрролл (Oliver Carroll) прокомментировав снятое им видео во время массовой акции в Москве.

 

А МБХ медиа показали, как полиция задерживала подростков.

Российские массмедиа пишут, что в центре Москвы задержали более 200 человек, среди которых- журналисты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на марше в Москве задержали оппозиционного политика Алексея Навального и сотню других россиян.

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