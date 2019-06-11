Российский журналист Иван Голунов вышел на свободу (видео)

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Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, задержанный 6 июня в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщает издание-работодатель россиянина.

По информации издания, с Голунова сняли электронный браслет, который фиксировал его перемещения во время домашнего ареста.

Уже на свободе журналист заявил, что до сих пор не может поверить в то, что дело против него закрыто.

«Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придется очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие. Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий», — цитирует слова Голунова радиостанция «Говорит Москва».

Отметим, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Напомним, что российский журналист, специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов, который занимался расследованием коррупции среди российских чиновников, был арестован в Москве 6 июня. Его обвинили в продаже наркотиков в крупных размерах.

8 июня стало известно, что Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

По словам адвоката Голунова, ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире журналиста, не удалось найти его отпечатков. 10 июня экспертиза МВД подтвердила, что на контрольных смывах с ладоней рук корреспондента не было обнаружено наркотических и психотропных веществ.

11 июня Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло решение прекратить уголовное преследование Голунова. Глава министерства Владимир Колокольцев заявил, что он будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении генерала-майора полиции Андрея Пучкова. Также может быть уволен начальник Управления внутренних дел по западному округу Москвы и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Аркадий Бабченко жестко раскритиковал российское медиасообщество из-за лицемерия. Поводом для критики стала акция в защиту Ивана Голунова («Я/Мы Иван Голунов»). Бабченко возмущен, что в России за последние годы было множество арестованных по надуманным поводам. Но пока дело касалось украинцев и крымских татар, россияне предпочитали не замечать преследований.

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