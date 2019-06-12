Массовое отравление в ресторане Львова: стало известно о новых пострадавших

Происшествия

Во Львовскую областную инфекционную больницу 11 июня были госпитализированы с симптомами пищевого отравления пять человек, которые накануне пообедали во львовском ресторане «Червона рута». Причем 8 июня в том же ресторане на свадьбе массово отравились гости. Новые пострадавшие не имели отношения к свадьбе, они просто зашли поесть.

По информации главного эпидемиолога Львовской области Наталии Тимко, у госпитализированных 11 июня людей (это мужчина и семья из четырех человек) — высокая температура, тошнота, диарея и боли в животе.

Что касается отравления на свадьбе, то первые пострадавшие стали поступать во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу на следующий день после банкета — в воскресенье, 9 июня. По данным ГСЧС Украины, по состоянию на утро среды, 12 июня, за медицинской помощью обратились 55 человек, 47 из которых, включая пятерых детей, были госпитализированы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. По информации медиков, их состояние средней тяжести. По данным Львовской ОГА, госпитализированы 49 человек, из них шестеро детей.

Как утверждают некоторые местные издания, после первого массового отравления ресторан продолжал работать.

А пресс-служба Львовского городского совета сообщила, что заведение работало без разрешительных документов.

— Были значительные нарушения в приготовлении блюд, а во всех исследованных кулинарных продуктах обнаружены болезнетворные бактерии. Ресторан закрыт, направлено предписание на устранение нарушений, составлен протокол об административной правонарушении. Полиция открыла уголовное производство, — уточнили в пресс-службе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении на Волыни. В Ковеле после празднования в заведении общепита в больницу с острым гастроэнтероколитом попали 13 человек, в том числе 2 детей.

А на Буковине в летнем лагере отравились десятки детей.



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