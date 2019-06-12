На Житомирщине лесник подстрелил подростка: первые детали происшествия

Происшествия

После трагедии в Переяслав-Хмельницким, где полицейские смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, похожее ЧП произошло в Житомирской области.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Житомирской области, в селе Пятки Чудновского района местный житель, находясь во дворе своего дома, выстрелил из мелкокалиберного оружия и ранил 12-летнего мальчика, находившегося на территории соседнего домовладения. Подростка госпитализировали с ранением спины.

По предварительным данным, стрелял 50-летний работник лесного хозяйства. В его домовладении полицейские проводят первоочередные мероприятия. «Событие должным образом зарегистрировано. В то же время, о данном факте сообщили в Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», защитники обоих сотрудников полиции Переяслава, подозреваемых в умышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подали апелляционные жалобы на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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