Украина

До Донецка рукой подать: в ВСУ раскрыли детали успешной операции на Донбассе

Военнослужащие 24-ой отдельной механизированной бригады (ОМБР) имени Короля Данила заявили о закреплении на новых позициях в Марьинке (250 м от Донецка). Таким образом, в Марьинке практически не осталось так называемой «серой зоны», сообщил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

По его словам, целью оперативного продвижения в «серую зону» было улучшение тактического положения бригады — ее позиции отодвинули от местного населения. Таким образом, это обеспечивает большую безопасность для мирных граждан, а также возможность для военных лучше контролировать действия врага.

«А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а понемногу возвращают наши земли», — объяснил Ильницкий в комментарии «Армия.FM».

Напомним, незадолго перед продвижением на донецком направлении ВСУ заняли позиции противника под Мариуполем, откуда боевики контролировали населенный пункт Водяное. А на Луганском направлении закрепился на новых позициях пехотный батальон одной из бригад ВСУ.

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