Наталья Холоденко спасла от смерти лошадь (фото)

Шоу-бизнес

Известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко, которая после рождения дочки очень быстро вернулась к работе, успевает не только вести программу «Без паники» и колесить по стране с тренингами и семинарами. Она не остается равнодушной к проблемам содержания животных. Узнав о закрытии государственного конного завода, Наталья решилась на неожиданный для себя поступок. Она решила купить молодую лошадь, чем спасла ее от верной смерти. Ведь, вероятней всего, животное отправили бы на забой.

«В детстве я мечтала о лошади, просто родителям каждый день повторяла, что хочу хоть маленького пони. Поэтому, когда мне позвонила Камалия и сказала, что нужно спасти лошадей, я чувствовала, что легко могу согласиться», — рассказала ведущая канала «Украина».

По словам Холоденко, она потратила на размышление минут 5−7. Ведь лошадь — это не кошечка, которая живет в квартире. Ей необходимо специальное содержание, которое обходится недешево.

«Больше всего был поражен мой любимый человек, который вышел из машины за водой, и когда вернулся, я сообщила ему, что у нас будет лошадь. К счастью, меня поддержала семья, мои друзья. Мы уже к лошади вместе ездили, кормили яблоками. Дети в восторге, и мы тоже. Я планирую учиться кататься верхом», — рассказала Холоденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская певица Ольга Бузова приехала на музыкальную премию МУЗ-ТВ верхом на коне.

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