Украина

Телеканал оккупационного «правительства» Севастополя попал в громкий скандал, выдав в эфир сюжет о II Всероссийском фестивале военных оркестров Росгвардии, проиллюстрировав его фото оркестра… Национальной гвардии Украины. Напомним, послы Европейского Союза решили продлить санкции против России, введенные за оккупацию Крыма.

Желто-голубые шевроны на кителях музыкантов видны даже невнимательному глазу.

Сюжет вышел в эфире телеканала «ИКС ТВ» 11 июня.

Скриншот выпуска новостей

Тем временем в военный фестиваль проходил в оккупированном Севастополе. Оккупанты анонсировали участие в нем «лучших коллективов Росгвардии со всех концов страны».

Напомним, недавно в оккупированном Севастополе поскандалили два «Бессмертных полка», которые не поделили фото ветеранов.

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