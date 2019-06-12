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Крымские пропагандисты оконфузились с фото "оркестра Росгвардии"
Телеканал оккупационного «правительства» Севастополя попал в громкий скандал, выдав в эфир сюжет о II Всероссийском фестивале военных оркестров Росгвардии, проиллюстрировав его фото оркестра… Национальной гвардии Украины. Напомним, послы Европейского Союза решили продлить санкции против России, введенные за оккупацию Крыма.
Желто-голубые шевроны на кителях музыкантов видны даже невнимательному глазу.
Сюжет вышел в эфире телеканала «ИКС ТВ» 11 июня.
Скриншот выпуска новостей
Тем временем в военный фестиваль проходил в оккупированном Севастополе. Оккупанты анонсировали участие в нем «лучших коллективов Росгвардии со всех концов страны».
Напомним, недавно в оккупированном Севастополе поскандалили два «Бессмертных полка», которые не поделили фото ветеранов.
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