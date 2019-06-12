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Украина

Крымские пропагандисты оконфузились с фото "оркестра Росгвардии"

19:45 12 июня 2019 154
Крымские пропагандисты оконфузились с фото оркестра Росгвардии
Инф. «ФАКТОВ»

Телеканал оккупационного «правительства» Севастополя попал в громкий скандал, выдав в эфир сюжет о II Всероссийском фестивале военных оркестров Росгвардии, проиллюстрировав его фото оркестра… Национальной гвардии Украины. Напомним, послы Европейского Союза решили продлить санкции против России, введенные за оккупацию Крыма.

Желто-голубые шевроны на кителях музыкантов видны даже невнимательному глазу.

Сюжет вышел в эфире телеканала «ИКС ТВ» 11 июня.

Скриншот выпуска новостей

Тем временем в военный фестиваль проходил в оккупированном Севастополе. Оккупанты анонсировали участие в нем «лучших коллективов Росгвардии со всех концов страны».

Напомним, недавно в оккупированном Севастополе поскандалили два «Бессмертных полка», которые не поделили фото ветеранов.

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