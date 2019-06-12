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В Запорожье маршрутчик за волосы вытягивал из салона пассажирку: в сеть попало видео инцидента
Жители Запорожья обсуждают в сети поведение агрессивного водителя маршрутного такси № 23, который в грубой форме отказал пассажирке в льготном проезде. Он хватал ее за волосы и тащил из салона силой. Напомним, на Львовщине водитель выгнал из салона дочь погибшего бойца АТО.
Инцидент сняли на видео и выложили в Instagram.
В кадре очевидцы подтверждают немотивированную агрессию водителя.
«На 23 маршруте разговор с льготниками короткий! Не платишь — за волосы и вперёд!», — прокомментировал ролик его автор.
Впрочем, пользователи отметили не только недопустимое поведение водителя, но и обвинили в бездеятельности того, кто снимал видео вместо того, чтобы помочь женщине.
«Стоит и снимает вместо того, чтобы угомонить водилу», — написал пользователь.
«За 6 грн готов на всё, фу, ужас. Подавитесь, водители», — возмущается другой комментатор.
Напомним, ранее В Днепре водитель маршрутного автобуса № 136 в грубой форме отказался отдать сдачу подростку, который передал за проезд 50 гривен. А во Львове зимой водитель маршрутного такси отказался везти в школу девочку, которая забыла деньги и не могла купить билет.
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