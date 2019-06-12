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Зеленая вода в Черном море: ученые назвали причину явления
Интенсивное развитие водорослей в черноморской акватории у берегов Одессы, из-за которых вода приобрела насыщенный зеленый цвет, стало следствием изменения климата. Об этом в среду, 12 июня, заявила заместитель директора по науке Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Галина Миничева.
«Ситуация связана с глобальными климатическими изменениями», — сказала она.
По словам члена-корреспондента НАН Украины, директора указанного института Бориса Александрова, в 2010 году наблюдалась аналогичная ситуация (резкое позеленение моря), но она была значительно опаснее. Тогда концентрация токсичных водорослей на побережье возле Одессы достигла 6 кг на квадратный метр.
«Это — огромное количество. И ранее в Черном море такого не было, только в пресных водах, а у наших берегов наблюдались единичные клетки», — отметил Александров.
По его данным, в Балтийском море при более низкой концентрации подобных водорослей пляжи закрывают, так как большое содержание разлагающихся токсичных веществ может привести даже к ожогам.
По его словам, наличие токсичных водорослей на побережье зависит, в частности, от температуры окружающей среды и направления ветра. Так, в 2010 году ветер унес водоросль в открытое море, где она и затонула — угроза прошла мимо.
В текущем году концентрация токсичной водоросли в воде, как утверждает Александров, значительно ниже. В частности, несколько дней назад в районе Ланжерона фиксировалась концентрация 5 кг на квадратный метр, а через два дня — значительно меньше.
В любом случае, есть цветение или нет, в городе имеет место «слабая» очистка сточных вод. Поэтому, как отметил Александров, всегда после купания даже при прозрачной воде следует принимать пресный душ.
Миничева сравнила ситуацию в море с пожарами в наземной экосистеме — обе стихии должны самоочищаться, а «вспышка» сине-зеленых водорослей и является подобным механизмом. Роль спички в данном случае выполняет повышенная температура воды.
«Это климатические изменения, которые мы наблюдаем с начала века… Когда разлагающаяся водоросль в воде, лучше человеку с ней не контактировать, а после любого ливня трое суток лучше воздержаться от купания», — добавила Миничева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что специалисты Госпортебслужбы не рекомендуют купаться на морском побережье в Одессе и Одесской области из-за серьезного загрязнения воды.
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