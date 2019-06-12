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Подозреваемого в организации убийства "Сармата" вернули под стражу, но по другому делу
Печерский суд Киева на заседании 12 июля арестовал на месяц подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду. Напомним, в ночь на 7 июня этот же суд отпустил его из-под стражи.
Новое решение об аресте было вынесено в другом уголовном деле — о разбойном нападении в Мариуполе 2014 года. По версии следствия, 28 июля 2014 года Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего, пытались вытащить его из машины, завладев 10 тысячами долларов пострадавшего и другим имуществом. Факт преступления подтвержден показаниями свидетелей, самим потерпевшим и вещественными доказательствами.
И хотя подозреваемый заявил, что не собирался уклоняться от следствия, и напомнил, что он уже носит электронный браслет, суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора, сообщает Громадське.
Побратимы «Сармата» разместили видео из зала суда.
Напомним, легендарный ветеран АТО Виталий Олешко («Сармат») был застрелен в Бердянске на глазах у родных и друзей 31 июля 2018 года. Основной версией убийства «Сармата» следствие считает бизнес-конфликт.
По делу об убийстве были арестованы предполагаемые исполнители и соучастники и один подозреваемый в организации преступления.
Фото Громадське
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