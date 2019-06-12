Неожиданно: дочь Пескова заметили на акции в поддержку журналиста Голунова в Москве

Мир

В среду, 12 июня, в российской столице Москве состоялся масштабный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого ранее задержала полиция по причине фейковых обвинений в попытке сбыта наркотиков. На акцию неожиданная пришла и дочь спикера российского президента Дмитрия Пескова, Елизавета.

Девушка опубликовала в своем Instagram снимок с акции протеста, однако впоследствии удалила его. Зато ее заметили другие участники акции. Видео с протестующей дочерью пресс-секретаря главы Кремля обнародовали в Telegram-канале Varlamov.

«Российский суд неоднократно осуждал сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию доказательств. Сомнения по делу Голунова естественно присутствуют у каждого из нас. Определить вину может только справедливый суд. Восхищаюсь смелостью таких журналистов, как Иван Голунов, которые рискуя свободой и даже жизнью, стремятся сделать нашу жизнь чище», — написала Елизавета Пескова в своем Instagram.

Кроме того, Пескова продолжила открыто демонстрировать поддержку российскому журналисту в своих аккаунтах в других соцсетях.

Как известно, на акции протеста, которую посетила и на которой хотела остаться незамеченной дочь Пескова, задержали более 400 человек. Среди задержанных оказались также журналисты таких изданий, как «Новая газета», «МБХ Медиа», «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Лента.ру», The Village, Reuters и Der Spiegel.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иван Голунов — журналист-расследователь российского издания Meduza. 6 июня его задержала милиция и обвинила в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Дело в том, что журналисту подбросили наркотики, а еще — избили. Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение. За Голунова, кроме коллег, вступились также политики и артисты. Они выходили на одиночные акции протеста, а уже в День России вышли на большой марш в поддержку журналиста. 11 июня дело против Голунова закрыли, самого журналиста освободили из-под ареста. Все — из-за отсутствия доказательств вины. Полицейских, которые задерживали журналиста, отстранили от работы до окончания служебной проверки.

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