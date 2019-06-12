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На Житомирщине лесник подстрелил подростка: появились сведения о пострадавшем (видео)
В Житомирской области медики прооперировали 12-летнего мальчика, которого подстрелил охотник. Пуля попала подростку в спину между лопатками, пишет ТСН.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Пятка. Местный житель хотел отпугнуть коршуна, который нападал на кур.
Для этого он взял охотничье ружье и начал стрелять. Одна из пуль срикошетила и попала в соседского мальчика, который гулял на своем дворе.
При этом оружие, из которого стрелял мужчина, не было зарегистрировано.
К счастью, угрозы жизни парня нет, говорят медики.
«Пуля удалена. Ребенок сейчас находится в реанимационном отделении. Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет», — говорит главный врач Чудновской ЦРБ Игорь Лукашенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в деле о гибели на Закарпатье группы лесорубов названа предварительная причина аварии. Грузовик мог сорваться с горной трассы вследствие непогоды. В последние дни Закарпатье страдало от проливных дождей, а в местных реках поднялся уровень воды. Сообщается, что грузовик «ЗИЛ» был обнаружен опрокинувшимся на окраине села Тарасовка Тячевского района в лесном массиве «Пригодское». Тела четверых лесозаготовщиков нашли поблизости от места аварии. Еще одного погибшего лесоруба река унесла за два километра от места происшествия.
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