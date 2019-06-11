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Полгода до трагедии? В РФ назвали дату начала движения поездов по Крымскому мосту
Исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян заявил о том, что оккупационные власти планируют запустить железнодорожные составы по Крымскому мосту 9−10 декабря. Об этом он сказал в комментарии ТАСС.
Продажа билетов, по словам чиновника, начнется с октября, за 45 суток до открытия.
Цена билетов пока не уточняется.
Железнодорожные маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России.
Напомним, что ранее российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар предупреждал, что с началом курсирования поездов. Крымский мост ждет непреодолимая проблема: выдержать дополнительный вес в 6 тысяч тонн (вес состава из 60 вагонов) мост просто не сможет.
«У железнодорожного моста большая арка, порядка 10 тысяч тонн, стоит на двух опорах, а еще представьте, что пойдет состав из 60 вагонов — это еще 6 тысяч тонн. В прошлом году там Путин проехал, но мост никто не принимал. Прошли 10 КамАЗов — без груза, легких, они по 10−15 тонн, общая нагрузка — 150 тонн. Приемка моста — это когда идет сосредоточенная нагрузка на всю длину моста. В Праге принимали мосты — ставили танки один к одному, смотрели на осадку», — акцентировал внимание инженер.
При этом он отметил, что сумму, которую уже потратили на Керченский мост, можно было в течение 50 лет использовать как бесплатную переправу через пролив — и поезда, и машины могли переплавляться на паромах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», так называемые «власти» оккупированного Крыма усиливают охрану Крымского моста. Для этого на полуостров дополнительно командируется 180 сотрудников полиции. Для охраны стратегического объекта предусмотрено три круглосуточных наряда полиции с привлечением, при необходимости, сотрудников уголовного розыска.
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