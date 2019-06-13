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Генерал рассказал, в каких странах готовились к захвату западных областей Украины и назвал условие для этого
На западной границе Украины страны-соседи хоть официально и не планируют экспансию, но проводят «мягкую политику» в этом направлении, поддерживая молодежь, развивая национальный бизнес на нашей территории и выдавая свои паспорта украинцам.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж. По его словам, в радикальных политических кругах стран Запада, граничащих с Украиной, территориальные претензии декларируются, чему в некоторой мере «способствуют государственные институции».
«Не только выдачей паспортов — также поддержкой молодежи, развитием школ, национального бизнеса на нашей территории, предоставлением медицинских услуг… Венгры это делают. Румыны — особенно в Черновицкой области, в Закарпатье, частично в Одесской области. А на Галичине выдают карты поляка… Этот процесс имеет мягкий характер, это не открытая экспансия. Работают и теневые методы интеграции, например контрабанда», — отметил генерал Маломуж.
По его словам, консолидированное общество не позволит даже большим странам посягать на территориальную целостность Украины, однако украинцы сейчас разобщены, на чем играют иностранные спецслужбы и политические силы других стран. Особенно это касается регионов, перешедших к Украине после Второй мировой войны. «И, понятно, Российская Федерация. В свое время, кстати, вставал вопрос о Крыме не только со стороны России, но и со стороны Турции», — добавил Николай Маломуж.
Полный текст материала «Не только Россия: какие страны-соседки могут присоединиться к аннексии украинских земель» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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