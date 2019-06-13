Похожа на зефир: шведская принцесса Виктория шокировала необычным нарядом (фото)

Стиль жизни

Члены королевской семьи Швеции почтили своим присутствием церемонию вручения музыкальных наград Polar Music Prize 2019 в Стокгольме. На мероприятие прибыли 73-летний король Карл XVI Густав и 75-летняя королева Сильвия, а также их дети со своими супругами — 41-летняя кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем (ее бывшим персональным тренером) и 40-летний принц Карл-Филипп с женой Софией.

Особое внимание прессы привлекли наряды принцесс. Так, пишет Daily Mail, 34-летняя принцесса София, бывшая профессиональная модель, была в длинном белом платье с цветочным принтом из маков и маргариток от Dolce & Gabbana из коллекции 2016 года — стоимостью более 5000 долларов. На голове у нее красовался обруч-венок.

А принцесса Виктория, как пишет издание People, шокировала публику необычным нарядом. Пышное розовое платье из множества слоев тюля, как сочли некоторые пользователи соцсетей, напоминало зефир. Спереди асимметричный наряд открывал ноги принцессы. Эффектный образ наследница престола дополнила крупными розовыми серьгами. Кто-то из комментаторов отметил, что такой наряд уместнее смотрелся бы на балу Met Gala, который ежегодно проводится в Нью-Йорке и на котором знаменитости соревнуются в экстравагантности.

Платье создал многообещающий молодой шведский дизайнер Селам Фессахайе (Selam Fessahaye), выходец из Эритреи.

Отсутствовала только 37-летняя принцесса Мадлен, которая вместе со своим мужем-бизнесменом Кристофером О’Ниллом постоянно проживает в США.

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